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MLB／洋基2球員情緒失控 總仔布恩直言：我們爛透了

聯合新聞網／ 綜合報導
洋基隊。 法新社
洋基隊。 法新社

洋基作客天使的三連戰慘遭橫掃，目前以50勝47敗在美聯東區墊底，距離外卡第3名的太空人3.5場勝差，洋基總教練布恩（Aaron Boone）直言球隊表現很糟糕。

洋基近11戰只拿下9勝，面對天使3連戰「死屍打線」只攻進7分。另外，苦吞42次三振更寫下隊史第2差紀錄。

布恩賽後坦言，「我們現在真的爛透了，我們得承認這一點。我們要變得更好，知道目前處在何處，有些球員取得進步，開始恢復健康，不過還有很長的路要走。」

洋基球員近期常在球場上出現沮喪行為，今天先發投手洛登（Carlos Rodon）被打爆，竟向球迷做「飛吻」動作，被視為在挑釁球迷。布恩透露已和洛登談過，「我希望他不要再這樣做。他受傷的期間很難受，現在回歸後又不順，他想幫球隊扭轉局面。我認為那個動作避免他做不該做的事，像是怒吼球迷或其他人。」

今天比賽另一個焦點是，洋基牛棚康利（Tommy Kahnle）退場後，竟對著休息區電風扇發脾氣，先將它打到地上，又狠狠踩了幾腳。鏡頭捕捉到布恩上前安撫他，布恩受訪時表示，「我知道大家都很在乎，有時遇到挫折，情緒會用某種方式呈現，顯然有一條底線，你必須展現職業精神，對吧？」

洋基

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