MLB／雙城終結者飆出本季最速球 仍要對這兩人甘拜下風

雙城終結者杜蘭(Jhoan Duran)今日在9下登板，面對水手打線飆出2次三振成功收尾；他也在比賽中，投出104.8英里（168.67公里）飆破自己所保持本季最速紀錄，目前大聯盟本季前四快球速(104.4~104.6英里)，全都由杜蘭一手包辦，堪稱聯盟最速男，累積生涯有過9顆超過104英哩紀錄，不過，根據數據統計，他並非投出最多的投手，還輸給這兩人。

9局上雙城靠著里洛夫（Alex Kirilloff）兩分砲擴大比分，比數來到6比3，9局下，球隊推派杜蘭上場終結比賽，面對水手首名打者克勞佛（J.P. Crawford）就敲出一壘安打，又對羅德里奎茲（Julio Rodriguez）投出觸身球，在無人出局，一、二壘有人的局面，杜蘭發揮自己的火球，讓克蘭尼奇（Jarred Kelenic）站著不動遭主審拉掉，後續蘇亞雷斯（Eugenio Suarez）擊出軟弱滾地球出局，最後佛德（Mike Ford）甚至揮了一個大空棒三振，杜蘭自己的危機自己處理，收下本季第16次救援成功。

其中，他面對水手隊三壘手蘇亞雷斯投出了104.8英里的四縫線速球，創下本季最快的紀錄，也是自2008年啟用投球追蹤以來第11快的球速。神奇的是蘇亞雷斯竟然能打到這顆球，最後形成滾地球出局。值得一提的是，生涯投超過104英里的投手當中，杜蘭投出9顆排名第三，其中4顆出現在今晚的比賽，前兩名分別為紅雀希克斯（Jordan Hicks）的13顆和遊騎兵查普曼（Aroldis Chapman）的66顆。

查普曼同樣保有以104英里火球三振最多人的紀錄，三振人數高達7人，杜蘭今日則是靠著最後一顆104英里速球三振掉佛德，成功擠下希克斯，躍居排行榜第2名。

pitchers to throw 104.0+ mph pitches, pitch-tracking era (2008):



Aroldis Chapman: 66

Jordan Hicks: 13

Jhoan Duran: 9 ** 4 in today’s game

Ryan Helsley: 2

Mauricio Cabrera: 1

Tayron Guerrero: 1

Camilo Doval: 1

Neftali Feliz: 1 pic.twitter.com/950oy5UG9l — Sarah Langs (@SlangsOnSports) 2023年7月20日

對於杜蘭的火球，雙城總教練波德利（Rocco Baldelli）也感嘆，「他已進化到超出外太空了，我不知道它會停在哪。你可以觀察整個聯盟，當提到球速時，它已從一個級別上升到了一個新的境界了。但他只是生活在自己的星球上而已。」