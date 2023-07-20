MLB／雙城終結者飆出本季最速球 仍要對這兩人甘拜下風
雙城終結者杜蘭(Jhoan Duran)今日在9下登板，面對水手打線飆出2次三振成功收尾；他也在比賽中，投出104.8英里（168.67公里）飆破自己所保持本季最速紀錄，目前大聯盟本季前四快球速(104.4~104.6英里)，全都由杜蘭一手包辦，堪稱聯盟最速男，累積生涯有過9顆超過104英哩紀錄，不過，根據數據統計，他並非投出最多的投手，還輸給這兩人。
9局上雙城靠著里洛夫（Alex Kirilloff）兩分砲擴大比分，比數來到6比3，9局下，球隊推派杜蘭上場終結比賽，面對水手首名打者克勞佛（J.P. Crawford）就敲出一壘安打，又對羅德里奎茲（Julio Rodriguez）投出觸身球，在無人出局，一、二壘有人的局面，杜蘭發揮自己的火球，讓克蘭尼奇（Jarred Kelenic）站著不動遭主審拉掉，後續蘇亞雷斯（Eugenio Suarez）擊出軟弱滾地球出局，最後佛德（Mike Ford）甚至揮了一個大空棒三振，杜蘭自己的危機自己處理，收下本季第16次救援成功。
其中，他面對水手隊三壘手蘇亞雷斯投出了104.8英里的四縫線速球，創下本季最快的紀錄，也是自2008年啟用投球追蹤以來第11快的球速。神奇的是蘇亞雷斯竟然能打到這顆球，最後形成滾地球出局。值得一提的是，生涯投超過104英里的投手當中，杜蘭投出9顆排名第三，其中4顆出現在今晚的比賽，前兩名分別為紅雀希克斯（Jordan Hicks）的13顆和遊騎兵查普曼（Aroldis Chapman）的66顆。
查普曼同樣保有以104英里火球三振最多人的紀錄，三振人數高達7人，杜蘭今日則是靠著最後一顆104英里速球三振掉佛德，成功擠下希克斯，躍居排行榜第2名。
對於杜蘭的火球，雙城總教練波德利（Rocco Baldelli）也感嘆，「他已進化到超出外太空了，我不知道它會停在哪。你可以觀察整個聯盟，當提到球速時，它已從一個級別上升到了一個新的境界了。但他只是生活在自己的星球上而已。」
贊助廣告
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言