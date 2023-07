MLB／雙城守護神又「火」了 104.8英里速球再創本季新高

雙城隊作客西雅圖,今天以6:3擊敗水手隊,4連戰暫以2勝1敗領先,25歲「守護神」杜蘭(Jhoan Duran)9局下飆出104.8英里(168.67公里)速球,刷新自己保持的紀錄,再度締造大聯盟本季最快球速。

兩隊第3戰賽前,杜蘭保有大聯盟本季最快4球,都在104.4到104.6英里(168到168.3公里)之間;雙城今天打完9局上領先3分,他在9局下登板,一度面臨兩出局二、三壘有人的危機,但用再見三振奪下本季第16場救援成功。

杜蘭用20球完成關門任務,被揮出1支安打、1次觸身球,飆出兩次三振,11顆速球都在102英里(164.2公里)以上,另外搭配3顆快速指叉球、6顆曲球,讓水手打線無法破蛋。

104 MPH TO END IT 🤯🔥⛽️



Jhoan Duran throws HEAT



(via @BallySportsNOR)pic.twitter.com/hlQNpih04n