MLB／去年還在基層當教練 史皮斯初登大聯盟拯救遊騎兵

遊騎兵隊完全掌握主場優勢，今天對光芒隊之戰又以5：1獲勝，不但3連戰橫掃對手，最近也拚出6連勝，坐穩巷美聯西區龍頭，25歲右投史皮斯（Alex Speas）初登大聯盟，投1.2局無失分，奪下生涯首次中繼成功，吸引眾人目光。

史皮斯在2016年選秀會第2輪被遊騎兵挑中，在小聯盟待了5個球季後，去年以關注心理健康和家人為由退休，但今年春訓重返遊騎兵，決定再給自己最後一次機會。

史皮斯2018年進行韌帶置換手術，一度飽受傷痛之苦，隨著女兒出生，又歷經新冠肺炎疫情，去年退休期間還到卡羅萊納州擔任基層球隊的教練，他說：「 很難接受這一切，這是一段漫長的旅程。」

今年重出江湖後，史皮斯在2A、3A一共出賽28場，合計36局狂飆59次三振，投出4勝2救援、防禦率1的亮麗成績，終於等到今天登上大聯盟的機會。

光芒7局上1出局時，史皮斯登板後援，用19球完成1.2局任務，未被揮出安打、飆出3次三振，最快球速達99英里，他說：「對抗心理健康有時並非容易的事，這是一場艱苦的戰鬥，感謝球團對我的信任，給我機會回到這裡。」

光芒最近吞下4連敗，把美聯東區龍頭讓給金鶯隊，兩隊明天展開4連戰，光芒將在佛州主場迎敵，爭取重返分區霸主。