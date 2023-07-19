MLB／藤浪晉太郎熱身3度暴投像丟雪球 退場捶胸仰天有洋蔥
運動家隊日籍火球男藤浪晉太郎狀況絕佳，今天面對紅襪隊主投1局無失分，已經連11場未投出保送。不過他在牛棚的控球狀態似乎不佳，竟發生3次暴投。
藤浪晉太郎今天7局上登板，6局下運動家進攻時，藤浪在牛棚練投，沒想到投出3次暴投，讓比賽中斷好幾次，紅襪外野手瑞夫史奈德（Rob Refsnyder）辛苦地幫忙撿球，紅襪投手墨菲（Chris Murphy）只能無奈地等待，主播也開玩笑表示藤浪在「丟雪球」。
藤浪站上投手丘後，表現相當出色。今天用12球完成1局，只被敲1支安打無失分，防禦率降至8.57。他退場前用拳頭捶胸口兩下，仰望天空致意。
賽後藤浪解釋，這動作是為了悼念昨天因癌症去世的前阪神隊友横田慎太郎，他準備黑色臂章緬懷橫田，但礙於規定無法配戴上場，他改成在投手丘上刻下橫田的名字，他說：「昨天就知道這不幸的消息，雖然不確定今天能否上場，但只要能站上投手丘，就希望能好好解決打者，能幫上他一點忙也好，我是抱著這樣的心態上場投球的。」
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