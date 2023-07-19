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MLB／大谷霸氣甩棒沒被潛規則 洋基投手：少做一件事

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
大谷昨日罕見在開轟後做出慶祝動作。 美聯社
大谷昨日罕見在開轟後做出慶祝動作。 美聯社

大谷翔平昨天對洋基隊轟出追平砲，甩棒、確信步、振臂大吼的組合慶祝動作，在其他選手身上出現可能被視作挑釁，但大谷卻沒有勾起敏感神經，洋基隊投手康利（Tommy Kahnle）認為關鍵在大谷沒有做一個動作。

昨天洋基與天使隊之戰7局下，天使隊以1：3落後，大谷在一壘有人時面對金恩（Michael King）的投球，將一記96.9哩直球掃出中外野牆外，大谷霸氣甩棒後邁開確信步，繞壘時也振臂大吼，表現出難得情緒化一面。

康利在接受Podcast節目「Foul Territory」訪問時，談到大谷翔平這個甩棒沒有引發洋基啟用「潛規則」回敬，是不是因為他本身也是投手？康利表示：「或許吧，我也不清楚，但那就是一個甩棒，不是嗎？」

這樣的動作引發對方投手以觸身球反擊，在大聯盟並不罕見，但昨天卻未發生，康利認為其中一項關鍵是，大谷並沒有瞪著金恩，「這是重點，他沒有瞪著投手，只是在看自己的球，如果你盯著我看我也會不爽，如果真的瞪著對方，那結果會不同。」

這發全壘打是大谷翔平本季第35轟，連續三場開轟，持續領跑大聯盟，天使隊最終在延長10局以4：3擊敗洋基隊。

洋基 大谷翔平 天使

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