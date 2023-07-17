MLB／「宇宙勇」勇士遭白襪打爆 近兩個月首度系列賽連敗

棒球永遠充滿驚奇！本季戰績位居聯盟龍頭的「宇宙勇」勇士明星賽後首個系列賽迎戰聯盟戰績倒數第五的白襪，沒想到卻碰了一鼻子灰，今天甚至以8：1大分差落敗。而這也是勇士繼5月底後再次在單一系列賽嚐到連敗滋味。有趣的是，上一次讓勇士踢到鐵板的球隊正是聯盟墊底的運動家隊。

勇士是近兩個月MLB最火燙的球隊，在六月狂掃21勝4敗，單月全壘打數轟破隊史紀錄，一舉超車開季氣勢如虹的光芒成為聯盟首位，同時也是明星賽前唯一一支達標60勝的球隊。但在明星賽後首個系列賽就敗給了白襪，終止連續11個系列賽勝利。

對從小就是勇士球迷的白襪投手希斯（Dylan Cease）來說，在透納球場投球是求之不得的夢想，而他今天也在這繳出一場先發好投並拿下本季第四勝，然而是以客隊投手的身分。「感覺很棒」，希斯說，他在連續八場比賽無關勝負後終於再次奪勝，「今天的控球狀態不是最好，他們的擊球感覺也很好，製造許多深遠飛球，我很高興能夠撐過五局。」

在希斯為首的投手群壓制下，勇士連續場次開轟的紀錄也停止在28場，但已是隊史新高。在系列賽首戰以9：0落敗後，外界很難想像白襪能有如此反彈。「我們的打擊實力擺在那邊、能上演優秀的防守、投手群也十分堅韌」，希斯說道，「這是我們展現球隊天分的系列賽。」

然而，即使白襪贏下這個令球隊振奮的系列賽，白襪依舊有可能在季中扮演賣家。除了希斯可能被賣，昨日的先發林恩（Lance Lynn）及輪值另名中流砥柱吉歐利托（Lucas Giolito）都有可能在七月過後改披不同球隊的戰袍。