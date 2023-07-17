MLB／金河成敲第11轟平去年整季 一項守備數據稱霸大聯盟

教士隊韓籍內野手金河成本季再進化，今天轟出本季第11發全壘打，產量已追平去年整季，目前他多項數據屬於大聯盟頂尖水準。

教士今天作客費城人隊主場，金河成首局首打席就轟出全壘打，今天總計6打數2安打。兩隊一路鏖戰到12局，最終費城人靠著重砲史瓦伯（Kyle Schwarber）再見高飛犧牲打，以7：6氣走教士。目前教士戰績44勝50敗，落後外卡第3的響尾蛇隊8場勝差，季後賽之路岌岌可危。

Ha-Seong Kim showin' off 💪#BringTheGold pic.twitter.com/p712dny1kG — San Diego Padres (@Padres) 2023年7月16日

金河成上季入圍游擊金手套，但最終未獲獎。休賽季教士從紅襪隊挖來波賈茲（Xander Bogaerts），金河成因此改守二壘。據《Baseball Savant》統計，金河成目前的出局製造值（OAA）為+12，暫居全大聯盟第一。

教士陣中有許多頂尖球星，包含強打索托（Juan Soto）、馬恰多（Manny Machado）、波賈茲及今年復出的塔提斯（Fernando Tatis Jr.）。不過金河成目前的勝場貢獻值（WAR）高達4.3，暫居全隊第1，同時是全大聯盟第5。

金河成本季已出賽89場，敲出11轟、貢獻33分打點、跑出17次盜壘成功，打擊三圍是.262/.351/.418，整體攻擊指數（OPS）0.769。