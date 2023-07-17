MLB／傷病纏身萌生退意？傳克蕭不確定是否續戰2024

「書僮」克蕭（Clayton Kershaw）今年已經高齡35歲，但依舊繳出頂尖數據，不僅連續兩年入選明星賽，本季高達173的ERA+（標準化防禦率）甚至是聯盟最高，完全是問鼎賽揚的成績單。然而，近年來克蕭越來越常進廠維修也是不爭的事實，目前還在傷兵名單的他近期接受訪問時，就表示尚未決定明年是否續投，必須等到季末才能確定。

克蕭無疑是大聯盟近十年來最具宰制力的左投，生涯防禦率僅2.48，手握207勝及三座賽揚獎的他即使現在立刻宣布退休也能穩穩進入名人堂。克蕭生涯超過73的WAR值不僅能在歷史悠久的道奇隊排名第一，更早已越過名人堂投手的平均值。即便已經邁入生涯後期，克蕭依舊用實力證明自己才是道奇隊最值得信任的王牌，以克他本季的身手，應該還有能力在大聯盟拚戰好幾年，但克蕭近期受訪時，卻罕見地透露退休意圖。

克蕭在訪談中表示，自己已經到了該考慮是否繼續打球的年紀，家庭生活是主要的考量之一。「我有四個孩子、一個妻子，面對棒球我需要考量的面向很多」，克蕭說，「我不想削弱我對棒球的喜愛，但我要權衡很多因素，可能要到賽季結束後幾個月才能做出決定。」

Clayton Kershaw is unsure if the 2023 season will be the last of his illustrious career. 😯 https://t.co/yTOvx8Anqx pic.twitter.com/xYAYLY5NpE — theScore (@theScore) 2023年7月16日

此外，近年頻繁出入傷兵名單，無法維持整季的健康也令克蕭感到挫折，因為這代表「自己不是比賽的一部份」。「我依然喜歡打球，但我已經整整一年沒辦法保持健康了，這對我來說很糟糕」，克蕭說，「如果我下季能回歸，我希望整季都能有頂尖水準，用表現爭取輪值，證明自己值得領的薪水。」

事實上，去年季末克蕭就曾傳出有意加盟家鄉球隊遊騎兵，但最終仍選擇以一年2000萬美元的合約回歸效力15年的老東家。放棄追求有保障的長約轉而一年一簽，不只是道奇想規避傷痛史帶來的長約風險，也被視為克蕭開始考慮退休的徵兆。無論如何，這名偉大投手的生涯都將迎來尾聲，對於道奇來說，如何把握現有戰力衝擊冠軍是唯一目標。