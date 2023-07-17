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MLB／藤浪晉太郎1.2局無失分 防禦率創新低、連10戰無保送

聯合新聞網／ 綜合報導
藤浪晉太郎繳出1.2局無失分好投。 路透
藤浪晉太郎繳出1.2局無失分好投。 路透

運動家隊日籍火球男藤浪晉太郎今天面對雙城隊，投出1.2局無失分好表現，防禦率下降至8.75，不過運動家仍以4：5不敵雙城。

運動家前6局打完3：2領先，7局上先發投手西爾斯（JP Sears）解決1人次、被打1安打後退場。接手的牛棚投手艾塞克（Lucas Erceg）先把壘包堆成滿壘，再被里洛夫（Alex Kirilloff）敲出清壘長打，運動家變3：5落後，艾塞克接著又對下一棒柯瑞亞（Carlos Correa）投保送。

教練團決定換藤浪晉太郎登板解危，他成功讓對手擊出滾地球，形成雙殺，守住這半局。8局上藤浪續投，先用100英里火球飆出三振，再分別讓對手敲出飛球和滾地球出局，上演三上三下。

藤浪晉太郎今天總共用15球完成1.2局投球，沒有被敲安打和投出保送，賽後防禦率下降到美職生涯新低的8.75。日媒《Full-Count》指出，藤浪自6月19日對費城人的比賽投出保送後，連10場沒投出保送。

藤浪晋太郎

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