MiLB／陳柏毓先發拿本季第4勝 李灝宇連4場出賽敲安

旅美匹茲堡海盜隊投手陳柏毓今天在高階1A先發出賽，投5局挨轟、失3分，隊友火力支援，陳柏毓拿下個人本季第4勝；費城人隊高階1A野手李灝宇連4場出賽敲安。

美國職棒小聯盟賽事海盜隊高階1A今天與紐約大都會隊高階1A交手，海盜隊派出台灣投手陳柏毓先發，陳柏毓開賽就有狀況，先投出保送，1人出局後再被敲出安打、對手盜本壘跑回1分。

陳柏毓2局下雖然也有投出保送、被敲安打，但沒有失分，3局下1人出局後先被敲出安打，接著被敲出2分砲，陳柏毓再保送下一棒打者，但及時回穩，接續製造2個滾地球出局、沒有多掉分數。

陳柏毓今天總計用80球投5局，被敲出6支安打，包括1發全壘打，投出3次三振、4次保送，失掉3分責失分，但隊友火力支援，團隊敲出10支安打（1轟），海盜隊以13比5拿勝，陳柏毓拿下個人本季第4勝、賽後防禦率4.23。

費城人隊高階1A今天與亞特蘭大勇士隊高階1A交手，李灝宇先發打2棒、守二壘，李灝宇1局、3局上、6局上都吞下三振，8局上2人出局後敲出二壘方向安打。

延長賽10局上李灝宇敲出投手方向滾地球出局，李灝宇今天總計5打數敲出1支安打，吞下3次三振，近期連4場出賽有安打，賽後打擊率2成67。勇士隊11局下靠著再見高飛犧牲打以7比6拿勝。