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MLB／紅人將升全名27個字母的大物破紀錄 最短紀錄有2台將

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
紅人隊農場內野手英卡納西恩—史特朗德（Christian Encarnacion-Strand）將成為大聯盟史上全名、姓氏最長的選手。
紅人隊農場內野手英卡納西恩—史特朗德（Christian Encarnacion-Strand）將成為大聯盟史上全名、姓氏最長的選手。

紅人隊預計升上自家農場排名第5的內野手英卡納西恩—史特朗德（Christian Encarnacion-Strand），處女秀的那一天到來，將會寫下一項大聯盟新紀錄，史上全名、姓氏都是最長的選手。

以選手選擇的登錄名字為準，大聯盟最長的全名及姓氏目前都由雙城隊伍斯理查森（Simeon Woods Richardson）所保持，全名共22個字、姓氏為18個字，而英卡納西恩—史特朗德的名字加上連字號在內，全名27字、姓氏20字。

英卡納西恩—史特朗德本季在3A出賽67場，繳出3成31打擊率，敲出92支安打、20轟、62分打點，紅人尚未公布這項異動，但他的經紀人已向媒體透露，自家客戶即將前往大聯盟報到。

至於大聯盟最短的姓氏，由3人共同保持，分別是胡金龍（Hu）、倪福德（Ni）、吳昇桓（Oh）。

大聯盟 紅人 雙城 胡金龍 倪福德

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