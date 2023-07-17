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MLB／大谷第34轟救不了天使 牛棚被太空人5轟炸成灰

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
大谷翔平本季第34轟出爐，但仍救不了天使隊。 美聯社
大谷翔平本季第34轟出爐，但仍救不了天使隊。 美聯社

昨天演出逆轉勝的天使隊，今天就把勝場吐了回去，7：3的領先不保，遭太空人隊全場5轟逆轉戰局，天使終場以8：9落敗；大谷翔平4打數敲出1安打，就是在9局下的陽春砲，本季第34轟出爐。

大谷擔任第2棒、指定打擊，前3打席空手而歸，7局下在兩出局、二壘有人時站上打擊區，當時處於1分落後的太空人不敢大意，決定對他祭出故意四壞，但擋不下在他之後的棒次，太空人換上蒙泰羅（Rafael Montero）投球，一登板就是觸身球，瓦德（Taylor Ward）在滿壘的打席敲出二壘打清壘，將領先擴大為7：3。

7局上已一度靠2轟追成3：3的太空人，繼續用全壘打追擊，艾斯特維茲（Carlos Estévez）把關的第8局，被麥考米克（Chas McCormick）掃出一發兩分砲，第9局由巴瑞亞（Jaime Barria）負責關門，以保送、安打開局，兩出局後，布萊格曼（Alex Bregman）炸裂逆轉三分砲，下一棒塔克（Kyle Tucker）補上陽春砲。

天使以2分落後進入9局下，大谷敲出陽春砲重燃反撲氣勢，但泰斯（Matt Thaiss）在兩出局、一二壘有人的打席，打向右外野眼看有機會形成追平安打，卻被塔克上演美技再見撲接。

天使此役共用6名投手，3：1、7：3的領先接連失守，各挨2轟的韋伯（Jacob Webb）、巴瑞亞都被記上救援失敗。

天使 大谷翔平

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