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MLB／連三場完封紅人創歷史新猷 釀酒人重返國聯中區龍頭

聯合新聞網／ 綜合報導
培洛塔主投六局僅被敲出一支安打無失分，令紅人打者吃足苦頭。 美聯社
培洛塔主投六局僅被敲出一支安打無失分，令紅人打者吃足苦頭。 美聯社

釀酒人與紅人在明星賽前後迎來六連戰，也被視為影響國聯中區王座獎落誰家的關鍵系列賽。而釀酒人投手群近況絕佳，今天全場只被敲出一支安打，不僅幫助球隊以3：0完封紅人拿下三連勝，更是球隊連三場完封勝，將領先勝差擴大至1.5場。

釀酒人在三連勝期間打線發揮普普，合計拿下七分，但對投手群而言非常足夠，因為他們紮紮實實送給本季進攻名列前茅的紅人打線27顆鴨蛋。充滿壓制力的內容不單是守備給力，紅人打者對於釀酒人的投球可說是一籌莫展，期間三名先發投手皆投滿六局無失分，且都投出6K起跳，包括王牌伯恩斯（Corbin Burnes）昨天六局13K的超狂表現。這也讓釀酒人成為史上首支在拿下連三場完封勝的同時，每場還能至少投出12次三振的球隊。

今天先發投手培洛塔（Freddy Peralta）表現也很威猛，主投六局僅被打一支安打，拿下本季第六勝，唯一被敲出的安打是四局下弗萊利（Jake Fraley）落點巧妙的斷棒內野安打。事實上在弗萊利敲安的前一球，培洛塔原有機會三振他，無奈削到好球帶邊緣的內角球沒受到主審青睞。

「我應該得到一場無安打比賽」，培洛塔賽後受訪時笑著說，談到球隊距離無安打比賽只差一步，「我投過很多場一安打比賽，也曾多次維持無安打進入到第六、七局，但這不重要，我遲早會投出一場。」

釀酒人總教練康索（Craig Counsell）也盛讚投手群的發威，表示這三場比賽都循著相同的勝利方程式。「不管是對戰誰，能夠投出連續三場完封勝都是很棒的表現」，康索說，「三場比賽投手群的表現如出一轍：先發投手投滿六局、牛棚投手接力守成，這讓我們身處贏球的絕佳位置。」

在這場勝利過後，釀酒人也確定拿下六連戰的系列賽勝利，從原先落後1.5場反倒超前1.5場勝差，相隔三週再度登頂國聯中區王位。同時釀酒人也確定在本賽季保有對紅人的對戰優勢，如果兩隊以平手之姿結束賽季，釀酒人將會因對戰優勢而取得龍頭。

伯恩斯 釀酒人

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