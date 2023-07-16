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MLB／張育成傷癒復出首轟

聯合報／ 記者蘇志畬／綜合報導
張育成敲出本季第四轟。 圖／截自紅襪IG
張育成敲出本季第四轟。 圖／截自紅襪IG

「國防部長」回來了！旅美好手張育成昨天一發陽春砲，加入紅襪隊6轟炸翻小熊隊的行列，也是他個人本季第4轟、傷癒復出首轟，相隔83天再次在大聯盟展現長打火力。

紅襪隊昨天以8：3擊敗小熊隊，先發第9棒、游擊手的張育成前3打席靜悄悄，但9局上面對右投阿薩德投出的91.9哩伸卡球，大棒一揮將球送到左外野觀眾席，由於在小熊主場，熊迷立刻照「習俗」把球丟回場內。

小熊球迷這個動作做了6次，除了張育成外，紅襪隊狄佛斯單場雙響砲，杜沃、卡薩斯、透納也各有1轟，小熊隊雖有貝林傑雙響砲，但都是陽春砲。

張育成從7月8日重返大聯盟首打席敲安後，一度連9打數無安打，用全壘打終結低潮，此役4打數1安打、2次三振，打擊率上升到1成45，本季8支安打就有4發全壘打，代表純長打率的ISO是0.218，在紅襪隊上僅次於杜沃、狄佛斯。

同場先發的兩位日本野手，紅襪隊吉田正尚5打數2安打，連8場敲出複數安打超越鈴木一朗，寫下日籍球員新紀錄，小熊隊的鈴木誠也則是4打數無安打。

天使大谷翔平在下半季首戰登板結果不太美好，打擊上雖敲出雙安，但先發5局被敲5安掉5分（4分責失），退場時對自己不滿搖頭，看到球隊以5：7輸給太空人隊吞下6連敗，承擔本季第5敗的大谷也說：「一直輸球的話，無論是誰都會感到挫折。」

隨著天使打進季後賽前景愈來愈不樂觀，也傳出天使願意傾聽交易提案的風聲，但是一般預料將大谷翔平放上交易桌的機率仍然極低。

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