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MLB／邦茲後首位！大谷翔平ESPY最佳MLB選手三連霸

聯合新聞網／ 綜合報導
大谷翔平。 美聯社
大谷翔平。 美聯社

有「體壇奧斯卡」之稱的年度卓越運動獎（ESPY）頒獎典禮今天登場，大谷翔平獲頒年度最佳MLB球員獎，這是他連續第3年獲得該獎項，最佳男運動員則不敵NFL堪薩斯城酋長隊四分衛馬霍姆斯（Patrick Mahomes）。

ESPY是美國ESPN電視台於1993年創辦，由ESPY提名委員會提出獎項候選人，再讓瀏覽ESPN網站的網友投票決定。大谷翔平今天得獎後，成為2002到2004年的邦茲（Barry Bonds）後，史上第2位創下ESPY最佳MLB球員獎三連霸的球員。

大谷翔平去年擊敗NBA球星柯瑞（Stephen Curry）等頂尖運動員，奪下最佳男運動員獎，今年挑戰連霸失利，不敵拿下NFL年度MVP又奪冠的馬霍姆斯。

大谷翔平

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