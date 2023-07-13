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MLB／曝大谷翔平14歲作文內容 神之右手：我和普荷斯綜合體

聯合新聞網／ 綜合報導
奇投手「神之右手」馬丁尼茲認為大谷就是他和普侯斯的綜合體。 美聯社
奇投手「神之右手」馬丁尼茲認為大谷就是他和普侯斯的綜合體。 美聯社

大谷翔平將在季後成為自由球員，他近日受訪時透露自己不想再輸球，不過天使本季戰績又跌破5成，落後外卡第3的太空人隊5場勝差，因此許多球迷開始想像大谷轉戰其他球隊。對此，傳奇投手「神之右手」馬丁尼茲（Pedro Martinez）也提出建言。

近日馬丁尼茲在節目《The Rich Eisen Show》上被問到，「天使現在沒有楚奧特（Mike Trout），明星賽前戰績又不佳，大谷心態該如何調整？」馬丁尼茲表示，「我不認為他需要建議，但如果我把他看作兄弟或親生兒子，我會告訴他，『只需擔心自己能控制的，其餘交給未來，享受一切，保持健康。』」

馬丁尼茲認為大谷很自律，自我要求也很高，一定能照顧好自己，因此不用擔心大谷，反而要為天使緊張，「不管大谷最後和哪隊簽約，他會把整個亞洲、所有球迷及商機全帶走。如果我是天使，將不惜一切留下他。」

馬丁尼茲透露自己曾和大谷交談過，當時大谷向他介紹訓練、保持體能及飲食管理的方法，大谷還拿出14歲寫的作文，上面寫著要成為世上最好的棒球員。馬丁尼茲說，「這人根本是外星來的，誰會在那年紀就用紙寫下遠大目標，現在還能完美實現？」

大谷本季多項投打成績都名列前茅，馬丁尼茲最後也不忘稱讚大谷，「他就像是我和普荷斯（Albert Pujols）合體，還有爆表的棒球智慧！」

大谷翔平

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