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MLB／球迷歡呼「快來西雅圖」 大谷翔平聽到了

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
大谷翔平在明星賽2打席並未有太多表現。 美聯社
大谷翔平在明星賽2打席並未有太多表現。 美聯社

大聯盟年度盛事明星對抗賽今天舉行，大谷翔平站上打擊區時獲得不平凡歡呼聲，水手隊球迷高喊著「快來西雅圖」，大谷聽見了，只不過也因明星賽只打2打席，打擊上沒有太多表現，1K、1保送。

今年球季結束後即將成為自由球員，大谷翔平的意向也成為明星賽的話題之一，今年賽事在水手隊主場舉行，賽前宣布先發名單唸到大谷名字時，就吸引超大歡呼聲，而當大谷兩度站上打擊區時，都獲得「Come to Seattle」的加油聲浪。

只不過大谷作為先發第2棒、指定打擊，首打席面對加倫（Zac Gallen）遭到三振，4局下對決前隊友科布（Alex Cobb）則是選到四壞保送上壘，隨後靠暴投、推進上三壘，但沒能得分，6局下則被代打換下場。

大谷翔平接受訪問時表示，自己有聽到觀眾的加油聲，只不過心情上還是專注在每個打席，雖然今天沒能開轟，但或許今後還有機會獲選明星賽，「跟第一次參加相比，我已經不緊張了，不過每一次參加都還是很新鮮，昨天跟今天都是很棒的經驗。」

大谷翔平展現超高人氣。 美聯社
大谷翔平展現超高人氣。 美聯社

明星賽 大谷翔平 水手

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