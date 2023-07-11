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MLB／左外野入口高掛他海報 卡洛爾兒時爬過的位置
台美混血的響尾蛇隊外野手卡洛爾（Corbin Carroll），今年以新人之姿進入明星賽，也是今天媒體日上的矚目焦點，今年由水手隊T-Mobile球場作東，這裡是承載他無數次進場記憶的球場，高掛著他的明星賽海報的入口，正好就是他小時候爬過的位置。
卡洛爾生涯首度入選明星賽，就是在自己成長的城市，他形容這一刻像是回到原點，「以前左外野掛著莫耶爾（Jamie Moyer）海報的位置，就是我小時候坐的地方，我的海報在這周也掛在那裡，真的很特別。」
卡洛爾的母親蔡珮琳（Pey-Lin Carroll Tsai），透過推特分享這段奇妙的緣分，「致那個決定將卡洛爾照片放在這個我們一家出入100多次的出入口的那個人，我想說聲謝謝。」
她貼出的兩張照片，一張是目前的T-Mobile球場，左外野入口上方高掛著卡洛爾海報，另一張是卡洛爾的兒時照片，當時球場還名為塞菲柯球場（Safeco Field），卡洛爾正爬在同一個出入口外的手套裝置藝術上。
返鄉打明星賽，卡洛爾送出21張門票給親友，他透露季賽期間自己處於專注模式，但明天會讓自己放鬆一點，「我會試著享受在其中，盡可能和這些偉大球員聊天。」
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