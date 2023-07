MLB／左打21轟、右打6轟 金鶯拉契曼「換手」嚇到球童狂奔

明星周全壘打大賽今天登場,首輪除了水手隊地主球星「J-Rod」羅德里奎茲(Julio Rodriguez)破紀錄的41轟外,金鶯隊拉契曼(Adley Rutschman)左打打完換右打,堪稱最大亮點。

今年明星賽在水手主場T-Mobile球場舉辦,作為地主代表出戰的J-Rod,第一輪就狂炸41轟下馬威,淘汰阿隆索(Pete Alons)的21轟,將他挑戰第3冠的美夢直接炸碎在首輪。

首輪另外3組對戰,分別由阿羅薩雷納(Randy Arozarena)24轟擊敗賈西亞(Adolis Garcia)17轟、羅伯特(Luis Robert Jr.)28轟擊敗拉契曼27轟、小葛雷諾(Vladimir Guerrero Jr.)26轟擊敗貝茲(Mookie Betts)11轟。

最有趣一幕出現在拉契曼身上,他在正規時間內站在左打區敲出21轟,進入獎勵加時的30秒前,拉契曼上前擁抱父親藍迪(Randy Rutschman),隨後只見他往右打區一站,左右開弓的他決定借助另一手的力量,而原本聚集在右外野接球的小孩們,見狀也開始拔腿狂奔到左外野,畫面令現場球迷直呼可愛到融化。

拉契曼在右打區的8次揮擊,敲出7轟,最後1轟因超時未計,最終成績為27轟,雖在首輪8位參賽者中排名第3,但捉對廝殺的賽制上剛好碰到28轟的羅伯特,遭到淘汰。

拉契曼這次選擇由父親餵球,對他來說是再簡單不過的選擇,「一直以來都是他丟給我打,我們有過許多假的全壘打大賽,他一直都是餵球的那個人。」藍迪則透露兒子好勝的天性,「我學到的一課是,每次丟球給他打,他所說的『再一顆』,代表是50到100顆之間。」

