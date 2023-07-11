MLB／大谷承認不想再輸了 那些偏好城市報導「假的！」

大聯盟明星周今天展開，大谷翔平毫無疑問是64顆星中最明亮的那顆星，今天在約30分鐘的聯訪中，多次被問到未來動向，大谷能回答的不多，但明確說出：「輸球的感覺真的爛透，這種感覺每年都越來越強烈。」

大谷連續3年以先發指定打擊、投手雙料入圍，但本屆已確定推辭投球任務，僅擔任打者出賽，今天先出席眾星的媒體日。報導中提到，大谷依序面對日本電子媒體、日本文字媒體提問，再來是英文提問，而話題多數集中在他的交易、自由球員動向。

談到交易，大谷說決定權並不在自己手上，「所以我試著不去想，專注在今年球季。」至於季後自由身，大谷回應：「我沒投入過自由市場，我不知道屆時狀況，我會先專注在今年賽季，盡我可能幫助球隊拿下最多勝場。」

關於大谷季後動向的報導早已多不可數，不乏對大谷傾向城市的描述，一位深信2018年大谷差點與小熊隊簽約的記者提問，「有多接近與小熊簽約？你有多喜歡小熊？」大谷笑了，他說：「關於這些報導，大部分都是假的。」他也提到自己對於大市場、小市場球隊並無任何偏好。

大谷在訪談中倒是明確提到今年明星賽的舉辦城市西雅圖，因為他近兩年的休賽季共在這裡待了4個月，對這裡的印象是「nice」和「clean」。至於有沒有其他球星趁明星周機會遊說他的加入，大谷笑答：「這是秘密」。