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MLB／明星賽先發投手對決 洋基、響尾蛇兩大王牌擔綱
MLB明星賽將於明天在西雅圖水手主場進行，紐約洋基看板球星柯爾（Gerrit Cole）與亞利桑那響尾蛇王牌加倫（Zac Gallen），將分別擔任美聯、國聯的先發投手。
法新社報導，柯爾與加倫都是首度擔任美國職棒大聯盟MLB明星賽的先發投手。
美國聯盟明星隊在最近9次的明星賽擊敗國家聯盟明星隊，目前以47勝43敗2和在對戰上占有些微優勢。
32歲的柯爾6度入選明星賽，但僅於2015年他還在匹茲堡海盜時，代表國聯明星隊打過一次明星賽。
另一方面，27歲的加倫是首度獲選參加明星賽，他是繼2002年的席林（Curt Schilling）後，響尾蛇再度有投手在明星賽先發。明星賽史中，另一位響尾蛇投手扛下先發重責，那就是2000和2001年的強生（Randy Johnson）。
截至明星賽為止，柯爾戰績9勝2敗、防禦率2.85，已累積投出123次三振；加倫戰績11勝3敗、防禦率3.04，他目前並列大聯盟勝投王，已三振對手共125次。
柯爾是洋基隊史第12位在明星賽擔任先發投手的球員，上一位是2001年的克萊門斯（Roger Clemens）。
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