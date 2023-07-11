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MLB／大聯盟首見 選秀狀元、榜眼同校

聯合報／ 記者陳宛晶／綜合報導
2023大聯盟選秀，海盜在首輪第一順位選進投手史肯斯。 美聯社
2023大聯盟選秀，海盜在首輪第一順位選進投手史肯斯。 美聯社

大聯盟選秀昨天寫下史頁，海盜隊狀元籤挑選投手史肯斯、國民隊榜眼籤挑選外野手克魯斯，兩人都來自路易斯安那州立大學（LSU），成為史上第一對包辦前兩順位的大學隊友。

史肯斯被譽為2009年史特拉斯堡後最受矚目的大學投手，大學前兩年就讀美國空軍官校時，直球均速93到95哩、極速99哩，轉學LSU成長到均速98哩、極速102哩，球探評價球速滿分。

史肯斯打擊能力也不錯，老家離天使球場不遠，一直都是該隊球迷，2018年大谷翔平在主場首次登板的比賽，他就在觀眾席上，選秀會前吐露把大谷視為榜樣，心中也有「大谷夢」。

海盜總管薛寧頓選進史肯斯，坦言他的打擊「不是關注重點」，但未把可能性說死，「他在投球上展現驚人進步，相信還有更多尚未開發的潛能，他過去作為打者也有佳績，會為他制定計畫，看看接下來的發展。」

昨也是各隊在明星賽前最後一戰，紅襪隊靠吉田正尚8局致勝陽春砲，以4：3擊敗運動家隊，這是他本季第10轟，成為史上第9位在大聯盟第一年就達到雙位數全壘打的日籍選手。

紅襪帶著5連勝結束上半季賽程，目前戰績48勝43敗、勝率5成27，在美聯東區還是敬陪末座，從5月30日起就一直是分區爐主。

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