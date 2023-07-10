MLB／從小洋基迷卻被世仇選到 提爾：現在身上流著紅襪的血

MLB選秀會今天登場，手握第14順位的紅襪隊選進了來自維吉尼亞大學的捕手提爾（Kyle Teel），期待他能成為繼名捕瓦瑞泰克（Jason Varitek）後，球隊另一名常駐本壘的指揮官。有趣的是，提爾從小到大都是死忠的洋基迷，如今加入世仇紅襪，他也表示自己要放下這份忠誠。

提爾目前就讀於維吉尼亞大學二年級，以捕手來說運動能力相當優秀，被認為是一名五拍子的球員。在打擊端，站在左打區的他能夠用流暢的揮棒打出許多強勁擊球；在防守端，水準以上的臂力與持續進步的偷好球功力讓他有許多可塑性，在選前被評為第七名的新秀。

Kyle Teel. Boston Red Sox. pic.twitter.com/9cFTbj4iUG — Red Sox (@RedSox) 2023年7月10日

「這是夢想成真，我一直想成為職業球員，這太讓我興奮了」，提爾說，他常常會把自己的防守拿來跟波西（Buster Posey）做比較，「我一直和紅襪的球探保持著良好的關係，很高興我要去波士頓，在本壘板後長期蹲捕是我的目標，也是我在場上最享受的位置。」

提爾從小在紐澤西州長大，一直到高中畢業前都在家鄉打球，這有助於他適應波士頓寒冷的天氣。也因為地緣關係，提爾從小就是洋基隊的死忠粉絲，但當他被紅襪選上後，隨即放下對洋基的忠誠。「說來有趣，在成長過程中我一直是洋基的粉絲，但我現在流著紅襪的血，很高興能面向未來。」

而紅襪名人堂捕手瓦瑞泰克目前是紅襪教練團的一員，被預期能夠帶給提爾的大聯盟之路不少幫忙，巧合的是，兩人在選秀會上都是在第14順位被選中。「我一直很尊敬他，他很了不起，能夠和他在同一支球隊效力是一件很棒的事情」，提爾說。