快訊

將會見蔡總統？ 傳安倍晉三遺孀17日訪台

首波大規模專輔私校退場浪潮來襲 「木工名校」加派董事及監察人

換屋寫切結即可貸逾7成 房仲揭央行背後心態

MLB／從小洋基迷卻被世仇選到 提爾：現在身上流著紅襪的血

聯合新聞網／ 綜合報導
提爾(左)跑打守俱佳，被球探認為有機會成長為全能捕手。 路透社
提爾(左)跑打守俱佳，被球探認為有機會成長為全能捕手。 路透社

MLB選秀會今天登場，手握第14順位的紅襪隊選進了來自維吉尼亞大學的捕手提爾（Kyle Teel），期待他能成為繼名捕瓦瑞泰克（Jason Varitek）後，球隊另一名常駐本壘的指揮官。有趣的是，提爾從小到大都是死忠的洋基迷，如今加入世仇紅襪，他也表示自己要放下這份忠誠。

提爾目前就讀於維吉尼亞大學二年級，以捕手來說運動能力相當優秀，被認為是一名五拍子的球員。在打擊端，站在左打區的他能夠用流暢的揮棒打出許多強勁擊球；在防守端，水準以上的臂力與持續進步的偷好球功力讓他有許多可塑性，在選前被評為第七名的新秀。

「這是夢想成真，我一直想成為職業球員，這太讓我興奮了」，提爾說，他常常會把自己的防守拿來跟波西（Buster Posey）做比較，「我一直和紅襪的球探保持著良好的關係，很高興我要去波士頓，在本壘板後長期蹲捕是我的目標，也是我在場上最享受的位置。」

提爾從小在紐澤西州長大，一直到高中畢業前都在家鄉打球，這有助於他適應波士頓寒冷的天氣。也因為地緣關係，提爾從小就是洋基隊的死忠粉絲，但當他被紅襪選上後，隨即放下對洋基的忠誠。「說來有趣，在成長過程中我一直是洋基的粉絲，但我現在流著紅襪的血，很高興能面向未來。」

而紅襪名人堂捕手瓦瑞泰克目前是紅襪教練團的一員，被預期能夠帶給提爾的大聯盟之路不少幫忙，巧合的是，兩人在選秀會上都是在第14順位被選中。「我一直很尊敬他，他很了不起，能夠和他在同一支球隊效力是一件很棒的事情」，提爾說。

波士頓

相關新聞

MLB／達陣10轟感言 吉田正尚：有1個人超過30轟了欸…

紅襪隊今天靠吉田正尚第8局的陽春砲以4：3擊敗運動家隊，趕在明星賽前的最後一戰達到10轟，成為史上第9位在大聯盟第一年就...

MLB／大學版狄葛隆+楚奧特 MLB選秀首見同校狀元榜眼

在今天登場的一年一度大聯盟選秀，海盜隊挑選了路易斯安那州立大學王牌投手史肯斯（Paul Skenes）成為狀元。但該校的好消息不只如此，握有第二順位的國民隊隨即以榜眼籤選入史肯斯的外野手隊友克魯斯（D

MLB／裁判沒給暫停就退開 白襪希曼尼茲在打擊區外遭三振

白襪今天以3：4輸給紅雀隊，希曼尼茲（Eloy Jimenez）上演難看的三振，他在暫停未獲准許的情況下仍自行退開打擊區...

MLB／頂上對決第三戰 光芒打爆勇士防禦率王扳回一城

前兩戰皆敗給勇士、苦吞七連敗的光芒今天面臨系列賽第三戰，快要悶壞的光芒將近期的怨氣發洩在勇士防禦率王愛德（Bryce Elder）身上，讓他僅投3.1就掉7分，苦吞本季最慘一役，最終光芒以10：4贏球

MLB／大聯盟選秀 近20年狀元名單

2023大聯盟選秀海盜在首輪第一順位選進投手史肯斯。

MLB／從小洋基迷卻被世仇選到 提爾：現在身上流著紅襪的血

MLB選秀會今天登場，手握第14順位的紅襪隊選進了來自維吉尼亞大學的捕手提爾（Kyle Teel），期待他能成為繼名捕瓦瑞泰克（Jason Varitek）後，球隊另一名常駐本壘的指揮官。有趣的是，提

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦