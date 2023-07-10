MiLB／潘文輝後援2局5K飆157公里 李灝宇敲二壘打

旅美費城人隊小聯盟1A台灣投手潘文輝今天後援出賽，投2局飆出5次三振、無失分，最快球速157公里，球隊以7比2拿勝；費城人隊高階1A野手李灝宇今天4打數敲出1支二壘打。

美國職棒小聯盟賽事費城人隊1A今天與聖路易紅雀隊1A交手，2隊7局打完費城人隊7比2領先，費城人隊台灣投手潘文輝8局上登板後援。

潘文輝8局上先讓首名打者敲出右外野方向飛球出局，接著連飆2次三振；9局上續投先保送首名打者，接著連飆3次三振、完成投球任務。費城人隊終場以7比2拿勝。

潘文輝今天總計用33球投2局，沒被敲出安打，投出1次保送、5次三振，無失分，最快球速157公里，賽後防禦率2.09。

費城人隊高階1A今天與紐約洋基隊高階1A交手，費城人隊台灣野手李灝宇先發打5棒、指定打擊，李灝宇2局下敲出二壘方向內野飛球出局，4局下1人出局後敲出左外野方向二壘打，為個人本季在高階1A敲出的第8支二壘打。

李灝宇6局下敲出中外野方向平飛球出局，9局下敲出右外野方向飛球出局，今天總計4打數敲出1支安打，賽後打擊率2成62。費城人隊終場以0比2吞敗。