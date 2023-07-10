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MLB／裁判沒給暫停就退開 白襪希曼尼茲在打擊區外遭三振

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
白襪隊打者希曼尼茲（Eloy Jimenez）今天上演難看的三振，他在暫停未獲准許的情況下仍自行退開打擊區，結果第3顆好球進壘，荒唐的出局方式招致許多批評。 路透社
白襪隊打者希曼尼茲（Eloy Jimenez）今天上演難看的三振，他在暫停未獲准許的情況下仍自行退開打擊區，結果第3顆好球進壘，荒唐的出局方式招致許多批評。 路透社

白襪今天以3：4輸給紅雀隊，希曼尼茲（Eloy Jimenez）上演難看的三振，他在暫停未獲准許的情況下仍自行退開打擊區，結果第3顆好球進壘，荒唐的出局方式招致許多批評。

這個打席對決出現在第2局，希曼尼茲擔任首位打者，面對馬茲（Steven Matz）的投球，先將前兩球打成界外，第3球投球動作啟動之際，希曼尼茲喊暫停且直接退開打擊區，然而主審馬奎茲（Alfonso Marquez）並未同意這個暫停，馬茲這顆曲球掉進好球帶，希曼尼茲遭到三振。

希曼尼茲一邊走遠，一邊看著這球進壘，儘管知道結局已經無可挽回，仍忍不住出聲向主審抱怨，自己在注視投手前已經喊出暫停。

這段影片引起許多討論，有人指出雖然這個暫停未獲同意，但裁判也漏判了投手在打者準備好前就啟動投球。根據投球計時器的規定，投手在壘上無人時需在15秒內出手，打者需在剩餘時間顯示8秒前雙腳站進打擊區，但同時還有突襲投球的規定，禁止投手在打者準備好前就啟動投球。

外界對於希曼尼茲的批評聲浪還是大得多，「這是高中棒球等級的常識，在裁判喊停前留在打擊區裡」、「這很白襪」、「他沒得到暫停，結果直接放棄了這球」、「趕著去度假嗎？」

白襪 紅雀 大聯盟

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