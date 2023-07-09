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MLB／因止滑粉又摃上白襪 蓋拉葛斯被主審兩度毛巾伺候

聯合報／ 記者藍宗標／即時報導
紅雀隊投手蓋拉葛斯（右）因止滑粉問題，被主審巴瑞特用毛巾擦左手臂。美聯社
紅雀隊投手蓋拉葛斯（右）因止滑粉問題，被主審巴瑞特用毛巾擦左手臂。美聯社

紅雀隊今天在客場以3：0擊敗白襪隊，3連戰前兩戰扳平戰局，31歲墨西哥籍右投蓋拉葛斯（Giovanny Gallegos）卻因止滑粉問題，單局兩次被主審「用毛巾伺候」，讓他對白襪有些不爽。

紅雀先發投手米克拉斯（Miles Mikolas）投7局無失分，在2：0領先時退場，蓋拉葛斯8局下登板，主審巴瑞特（Lance Barrett）發現他完成熱身後，用止滑粉拍打左手臂，特別上前提醒，這樣做已經違反規則，還拿了毛巾替他清掉。

不料兩出局時，蓋拉葛斯又做了同樣動作，用止滑粉包去碰左手臂；巴瑞特從白襪休息區拿到毛巾，再次走上投手丘，把蓋拉葛斯的手臂擦乾脆，再讓他繼續投球。

這場比賽裁判長馬基斯（Alfonso Marquez）解釋，止滑粉可用在投球那隻手、或是手臂，不能用在另一手，每次看到投手這種行為，都會要他擦掉，要求別再使用。

針對這起事件，馬基斯說：「不知是否存在語言障礙，以前也發生過這種事（重覆用止滑粉抹在另一手），我們只是出去提醒他，不能這樣做。」

蓋拉葛斯認為白襪故意找碴，要求主審抓他，完成1局無失分任務退場時，不但怒視白襪休息區，還比出清理手臂的動作，但馬基斯強調和白襪無關。

蓋拉葛斯前年5月26日對白襪之戰，也被主審威斯特（Joe West）要求換掉球帽，理由是另一名裁判注意到沾有物質，蓋拉葛斯說是防曬霜也沒用；當時紅雀總教練席爾特（Mike Shildt）為此上前激烈爭吵，認為自己的球員受到不公平對待，結果被驅逐出場。

白襪 紅雀

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