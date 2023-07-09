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MLB／單局連盜3個壘包得分 紅人克魯茲創1世紀罕見紀錄

聯合報／ 記者藍宗標／即時報導
紅人隊克魯茲（後）撲回本壘，釀酒人隊捕手康崔拉斯沒轍。（美聯社）
紅人隊克魯茲（後）撲回本壘，釀酒人隊捕手康崔拉斯沒轍。（美聯社）

紅人隊21歲超級新人克魯茲（Elly De La Cruz）今天有夠誇張，對釀酒人隊7局上關鍵安打攻下超前分後，竟然連續盜了三個壘包，從一壘直接跑回本壘，為紅人再下一城，終場以8：5獲勝，成為隊史近104年首位同一局連盜二壘、三壘、本壘成功的球員。

紅人作客密爾瓦基，兩隊今天進行3連戰第2戰，打完前6局5：5平手，克魯茲7局上在1出局、三壘有人時，從釀酒人第3任投手佩古洛（Elvis Peguero）的手中揮出安打，攻下紅人第6分。

接下來發生的事讓接近爆滿39124名球迷傻眼，克魯茲展現過人速度，不但輕鬆盜上二壘、三壘，還趁佩古洛未注意，大膽衝回本壘得分，釀酒人捕手康崔拉斯（William Contreras） 只能一路看他表演，完全抓不到人。

克魯茲6月7日升上大聯盟，最近一個月不斷製造驚奇，今天5打數2安打、攻下1分打點、3次盜壘成功，本季出賽29場打擊率3成28、全壘打4支、打點16分，已經上演16次盜壘成功。

紅人從1919年至今，首次出現一名球員單局3次盜壘成功，克魯茲也是大聯盟從1920年起，單局3盜的最年輕球員。

克魯茲最近連續5場比賽盜壘成功，今天賽後談到大膽盜本壘一事，他說：「一直注意佩古洛的動作，看到他（接到捕手回傳球）走回投手丘有點慢，沒有留意三壘，就決定向前衝了。」

紅人隊總教練貝爾（David Bell）盛讚克魯茲的超級表現，用「非常罕見」形容，認為他的跑壘速度實在太快，也許是大家從未見過。

克魯茲 紅人 釀酒人

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