MLB／紅雀投手搞笑再見大爆傳 馬林魚球員：沒指望這樣贏

紅雀隊今天作客對上馬林魚隊，火球男希克斯（Jordan Hicks）登板關門卻出現離譜大暴傳，白白送給對手2分，終場紅雀以9：10遭馬林魚逆轉，目前在國聯中區排名墊底，可能面臨110年以來最差戰績。

9局上紅雀落後1分，華克（Jordan Walker）轟出超前兩分砲。原本以為紅雀能中止連敗，沒想到1出局一、二壘有人情況下，馬林魚打者溫多（Joey Wendle）擊出投手方向滾地球，希克斯接到球後原本能傳一壘抓到出局數，沒想到竟直接把球傳到外野，隊友趕緊處理也來不及，馬林魚壘上2名跑者笑著衝回本壘，收下意外的大禮。

IF YOU'RE NOT @loanDepotpark THEN WHERE THE …. YOU AT?!? pic.twitter.com/ft2hmWxyEN — Miami Marlins (@Marlins) 2023年7月6日

紅雀近年戰績穩定，今年卻以35勝51敗位居國聯中區墊底。據美媒報導，紅雀可能創下自1913年以來最差戰績，當年戰績為51勝99敗。另外，自2000年以來，紅雀只有2007年勝率低於5成，當年成績為78勝84敗。

紅雀總教練馬莫（Oliver Marmol）賽後受訪時表示，「我們有能力贏下這場比賽，我們放棄太多贏球的得分機會，在大聯盟等級舞台，需要快點變好。」

意外打出致勝一擊的馬林魚溫多表示，「你不會指望這樣贏下比賽，不過我認為我們的拚戰精神和打球方式，讓這一刻變得很有趣。」