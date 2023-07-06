聽新聞
test
0:00 / 0:00
MLB／大谷確定無緣全壘打大賽 曾來台獻技的白襪重砲入選
大聯盟今天公布全壘打大賽8人參賽名單，白襪隊重砲羅伯特（Luis Robert Jr.）和遊騎兵隊強打賈西亞（Adolis Garcia）入選，大谷翔平如昨天受訪所述，沒有參賽。
本屆全壘打賽參賽選手包括，水手隊羅德里奎茲（Julio Rodriguez）、藍鳥隊小葛雷諾（Vladimir Guerrero Jr.）、道奇隊貝茲（Mookie Betts）、光芒隊阿羅薩雷納（Randy Arozarena）、大都會隊阿隆索（Pete Alonso）及金鶯隊拉契曼（Adley Rutschman），加上羅伯特和賈西亞，全壘打大賽8人名單已出爐。
羅伯特先前單季最多只有13支全壘打，本季目前為止已狂轟25發。他今天受訪時透露自己一開始其實沒興趣參賽，不過阿羅薩雷納和賈西亞一起說服，他才改變心意。羅伯特和阿羅薩雷納都出生古巴，他興奮表示：「能想像我們在首輪就碰面嗎？這肯定很有趣。」不過對戰組合稍早公布，羅伯特首輪將對決金鶯隊拉契曼。
羅伯特賽季開打前曾代表古巴隊來台打經典賽，不過他完全沒有經典賽後遺症，本季出賽84場，敲出25轟、49分打點，打擊率0.277，整體攻擊指數0.916，排在大聯盟第7。
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言