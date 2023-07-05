快訊

劉芒道歉影片「沒注意到要尊重別人」網氣炸！ 2天YT少2000人還在掉粉中

大巨蛋傳工安意外！1工人疑遭電擊「失去呼吸心跳」命危搶救中

聽新聞
test
0:00 / 0:00

MLB／明星賽遞補名單出爐 海盜終結者送克蕭啤酒還留紙條

聯合新聞網／ 綜合報導
貝德納送克蕭啤酒還親寫紙條。 截圖自推特
貝德納送克蕭啤酒還親寫紙條。 截圖自推特

大聯盟今天公布明星賽遞補名單，美聯共有4名球員入選，其中地主西雅圖水手隊有2人遞補。國聯則是海盜終結者貝德納（​David Bednar）代替道奇隊王牌左投克蕭（Clayton Kershaw）。

美聯分別由光芒游擊手法蘭柯（Wander Franco）遞補洋基隊賈吉（Aaron Judge），太空人外野手塔克（Kyle Tucker）遞補天使隊楚奧特（Mike Trout），水手外野手羅德里奎茲（Julio Rodríguez）遞補太空人隊艾瓦瑞茲（Yordan Alvarez），水手強投柯比（George Kirby）遞補光芒王牌投手麥克納漢（Shane McClanahan）。

國聯的部分，克蕭日前因肩膀發炎決定退出明星賽，最終由海盜終結者貝德納頂替。正好今天海盜作客道奇主場，賽前貝德納準備裝了好幾瓶啤酒的冰桶，並附上一張紙條，「克蕭先生，這是匹茲堡最好的啤酒，請享受。貝德納上。」

貝德納今年出賽31場，有16次救援成功，防禦率1.44，他將連2年參與明星賽盛會。

海盜 道奇 克蕭

相關新聞

MLB／大谷因手指傷勢無緣明星賽投球 全壘打大賽也缺席

大谷翔平今天擔任先發投手，因右手中指起水泡提前退場，總計主投5局失5分，吞下本季第4敗。賽後大谷翔平更宣布壞消息，可能不會在明星賽投球，全壘打大賽恐怕也無法參加。 大谷翔平連2次先發都碰到手指問

MLB／張育成有望本周回大聯盟 紅襪教頭說會是先發游擊手

旅美台將張育成今天有好消息出現，紅襪隊總教練柯拉（Alex Cora）表示，張育成預計在美國時間本周回歸，角色會是先發游...

MLB／明星賽遞補名單出爐 海盜終結者送克蕭啤酒還留紙條

大聯盟今天公布明星賽遞補名單，美聯共有4名球員入選，其中地主西雅圖水手隊有2人遞補。國聯則是海盜終結者貝德納（​David Bednar）代替道奇隊王牌左投克蕭（Clayton Kershaw）。

MiLB／陳柏毓先發7局優質好投 鄭宗哲2A連4戰敲安

美職海盜隊高階1A台灣投手陳柏毓今天先發登板，主投7局被敲出2支陽春砲、失掉2分，本有機會獲得勝投，但退場後球隊一度遭逆...

MLB／賈吉腳趾傷不排除季後再動刀 應會帶傷打完本季

據大聯盟官網報導，洋基隊「法官」賈吉（Aaron Judge）不排除動刀治療扭傷的右腳大拇指，但手術不會馬上進行，他可能選擇帶傷打完本賽季。 賈吉6月初在道奇主場右外野上演美技接殺時，撞到牛棚大

MLB／藍鳥王牌2A好投後回歸大聯盟 教頭：他很想贏

藍鳥王牌投手馬諾亞（Alek Manoah）上個月遭下放新人聯盟，據《EPSN》報導指出，藍鳥總教練史奈德（John Schneider）將安排他重返大聯盟，預計在台灣時間周六先發對上老虎隊。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦