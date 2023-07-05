MLB／明星賽遞補名單出爐 海盜終結者送克蕭啤酒還留紙條

大聯盟今天公布明星賽遞補名單，美聯共有4名球員入選，其中地主西雅圖水手隊有2人遞補。國聯則是海盜終結者貝德納（​David Bednar）代替道奇隊王牌左投克蕭（Clayton Kershaw）。

美聯分別由光芒游擊手法蘭柯（Wander Franco）遞補洋基隊賈吉（Aaron Judge），太空人外野手塔克（Kyle Tucker）遞補天使隊楚奧特（Mike Trout），水手外野手羅德里奎茲（Julio Rodríguez）遞補太空人隊艾瓦瑞茲（Yordan Alvarez），水手強投柯比（George Kirby）遞補光芒王牌投手麥克納漢（Shane McClanahan）。

國聯的部分，克蕭日前因肩膀發炎決定退出明星賽，最終由海盜終結者貝德納頂替。正好今天海盜作客道奇主場，賽前貝德納準備裝了好幾瓶啤酒的冰桶，並附上一張紙條，「克蕭先生，這是匹茲堡最好的啤酒，請享受。貝德納上。」

貝德納今年出賽31場，有16次救援成功，防禦率1.44，他將連2年參與明星賽盛會。