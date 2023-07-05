MiLB／陳柏毓先發7局優質好投 鄭宗哲2A連4戰敲安

美職海盜隊高階1A台灣投手陳柏毓今天先發登板，主投7局被敲出2支陽春砲、失掉2分，本有機會獲得勝投，但退場後球隊一度遭逆轉；海盜隊2A的鄭宗哲則是有1安打演出，已連4場敲安。

海盜隊高階1A今天與金鶯隊高階1A交手的賽事，陳柏毓擔任先發投手，1局上就演出3上3下，2局上2出局之後被轟陽春砲再投出保送，不過順利解決下一棒打者，沒有擴大失分；3局上1出局後被敲一壘安打，不過接下來飆出2次三振。

陳柏毓4局上出現1次保送，5局上被敲1支二壘安打，不過都沒有掉分；6局上再度演出3上3下，7局上則是又被轟陽春全壘打，但之後連續解決3名打者。總計陳柏毓用84球主投7局，被敲出5支安打，出現2次保送，飆出7次三振，失掉2分演出優質先發。

不過陳柏毓退場之後，牛棚投手8局上狂掉3分，球隊一度陷入落後，隨後8局下再猛攻5分逆轉，不過陳柏毓的勝投飛掉，終場海盜隊高階1A以8比5擊敗金鶯隊高階1A，陳柏毓無關勝敗，目前防禦率4.15。

海盜隊2A層級的賽事，台灣好手鄭宗哲今天先發打第6棒、擔任游擊手，2局下一壘有人時，敲出一壘安打，不過下一棒擊出雙殺打。總計鄭宗哲4打數僅敲出1支安打，吞下2次三振，目前打擊率1成46。