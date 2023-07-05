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MLB／張育成有望本周回大聯盟 紅襪教頭透露定位

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導

旅美台將張育成今天有好消息出現，紅襪隊總教練柯拉（Alex Cora）表示，張育成預計在美國時間本周回歸，角色會是先發游擊手。

張育成從4月底因揮棒導致左手鉤狀骨骨折，中間經歷開刀、兩度復健賽後不適，延後回歸時間表，如今第三度重啟復健賽狀態良好，加上今天已經出賽4場。

紅襪隊教頭柯拉接受美國媒體訪問時表示：「如果他在這周回來加入我們，我不會意外。」張育成今年在大聯盟打擊率1成36，打擊還沒發揮，但守備已經獲得紅襪隊倚賴，在他受傷後，紅襪隊游擊防區找不到可靠人選。

張育成昨天敲出三度重啟復健賽後的第1支安打，今天在紅襪隊3A對戰大都會隊3A之戰，擔任先發第2棒、游擊手，更是前兩打席都敲出一壘安打，5局下第3打席則是滾地球出局。

張育成 紅襪

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