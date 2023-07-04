MLB／林振瑋將展開旅美生涯 郭泓志發文：努力不會白費
文化大學投手林振瑋確定加盟紅雀隊，成為隊史第一位台灣球員，他的舅舅郭泓志也感動發文，「就說努力不會白費吧」。
身高203公分的林振瑋能飆出160公里速球，獲得外界注目。不過他控球不佳，導致壓制力不足，對此郭泓志進行指導，改善林振瑋的協調性，讓他穩定度有所提升。
林振瑋稍早表示，「最想感謝的人就是舅舅，如果不是他，今天就不會有這個機會能夠挑戰美國。」
郭泓志也曬出兩人合照並感動寫下：「就說努力不會白費吧，路是走出來的。」
球迷也紛紛在留言區表達祝福，「感謝對基層的付出」、「名師出高徒」、「你要多指導他滑球跟變速球啊，舅舅不是白叫的」、「前進美國大聯盟」、「期待身體健康，然後發光發發熱」。
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言