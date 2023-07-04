MLB／林振瑋將展開旅美生涯 郭泓志發文：努力不會白費

文化大學投手林振瑋確定加盟紅雀隊，成為隊史第一位台灣球員，他的舅舅郭泓志也感動發文，「就說努力不會白費吧」。

身高203公分的林振瑋能飆出160公里速球，獲得外界注目。不過他控球不佳，導致壓制力不足，對此郭泓志進行指導，改善林振瑋的協調性，讓他穩定度有所提升。

林振瑋稍早表示，「最想感謝的人就是舅舅，如果不是他，今天就不會有這個機會能夠挑戰美國。」

郭泓志也曬出兩人合照並感動寫下：「就說努力不會白費吧，路是走出來的。」

球迷也紛紛在留言區表達祝福，「感謝對基層的付出」、「名師出高徒」、「你要多指導他滑球跟變速球啊，舅舅不是白叫的」、「前進美國大聯盟」、「期待身體健康，然後發光發發熱」。