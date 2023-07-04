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MLB／超暖！大谷想要回31轟球 得知13歲少年接到秒取消請求
大谷翔平昨天敲出本季第31轟，日本媒體Sponichi Annex報導一則暖心趣聞，大谷原先透過球團人員想拿回開轟球，卻在得知接到球的人是13歲的野球少年後，馬上撤回了請求。
大谷昨天在面對響尾蛇之戰於8局下敲出陽春砲，這發454呎全壘打掃向右外野，打進觀眾席出入口的廊道，而當時一起進場的3位男孩其中一人撿到了這球。
日本媒體報導，大谷有意拿回這顆球，正由球團人員與撿到球的球迷溝通，而大谷在得知接到球的是位13歲的小男孩後，馬上表達不需拿回了，而這位少年也在知道可以留下這顆球後笑得超開心。
這位小球迷在球隊是「3刀流」，負責中外野、捕手、投手，他開心說：「太棒啦！我要把球放在房間裡，希望大谷今年可以敲75轟、贏得塞揚獎。」
Sponichi Annex報導中提到，不清楚大谷原先為何想收回這顆球，但最終他決定留給這位美國野球少年更棒的回憶。
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