MLB／謝謝舅舅！林振瑋旅美逐夢 最想感謝的人是郭泓志

文化大學投手林振瑋確定加盟紅雀隊，成為隊史第一位台灣球員，他也向舅舅郭泓志表達感謝，「未來我會更加努力，不會辜負他的期待。」

林振瑋在今年5月底出發參加美國DRAFT LEAGUE，表現吸引包含美國及日本多支職業球隊的注意，並開出合約條件，林振瑋最終決定加盟紅雀，球團今天正式發布簽約消息。

林振瑋一直夢想旅外，跨出圓夢的這一步，林振瑋說：「很感謝家人的支持與鼓勵，他們是我最堅強的後盾，然後也很感謝這一路上幫助過我的人。」

林振瑋的舅舅是曾在道奇隊投出實績的左投郭泓志，也是啟發他向美國挑戰的標竿人物，林振瑋也特別表達對舅舅的感謝，「最想感謝的人就是舅舅，如果不是他，今天就不會有這個機會能夠挑戰美國。」

林振瑋已在今日於聖路易完成球隊體檢，本周將先返台處理私人事務後，7月中旬再赴美開始今年球季。