快訊

法暴動加劇社會分裂！極右派為射殺青少年警察家人募得逾100萬歐元

西瓜不是第一！含水量最高的蔬果有哪些？吃蔬果有助補水嗎？

畢業門檻128學分卡死人？台大最「硬」這些系點出關鍵

聽新聞
test
0:00 / 0:00

MLB／謝謝舅舅！林振瑋旅美逐夢 最想感謝的人是郭泓志

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
林振瑋加盟紅雀隊，已經完成體檢，預計7月中旬展開旅美賽季。圖／展逸國際企業提供
林振瑋加盟紅雀隊，已經完成體檢，預計7月中旬展開旅美賽季。圖／展逸國際企業提供

文化大學投手林振瑋確定加盟紅雀隊，成為隊史第一位台灣球員，他也向舅舅郭泓志表達感謝，「未來我會更加努力，不會辜負他的期待。」

林振瑋在今年5月底出發參加美國DRAFT LEAGUE，表現吸引包含美國及日本多支職業球隊的注意，並開出合約條件，林振瑋最終決定加盟紅雀，球團今天正式發布簽約消息。

林振瑋一直夢想旅外，跨出圓夢的這一步，林振瑋說：「很感謝家人的支持與鼓勵，他們是我最堅強的後盾，然後也很感謝這一路上幫助過我的人。」

林振瑋的舅舅是曾在道奇隊投出實績的左投郭泓志，也是啟發他向美國挑戰的標竿人物，林振瑋也特別表達對舅舅的感謝，「最想感謝的人就是舅舅，如果不是他，今天就不會有這個機會能夠挑戰美國。」

林振瑋已在今日於聖路易完成球隊體檢，本周將先返台處理私人事務後，7月中旬再赴美開始今年球季。

林振瑋加盟紅雀隊，已經完成體檢，預計7月中旬展開旅美賽季。圖／展逸國際企業提供
林振瑋加盟紅雀隊，已經完成體檢，預計7月中旬展開旅美賽季。圖／展逸國際企業提供

林振瑋 郭泓志 紅雀

延伸閱讀

MLB／簽約金50+4萬美元情定紅雀 林振瑋忍痛放棄亞運機會

MLB／林振瑋成紅雀隊史首位台將 總裁：誘人的天賦

MLB／道奇衰運纏身 被皇家打爆克蕭還可能進傷兵名單

MLB／防禦率快10藤浪晉太郎仍超強運 勝投比去年塞揚多

相關新聞

MLB／林振瑋成紅雀隊史首位台將 總裁：誘人的天賦

火球男林振瑋跟進舅舅郭泓志的腳步，踏上旅美之路，紅雀隊今天正式公布簽約消息，球團總裁莫札里亞克（John Mozelia...

MLB／謝謝舅舅！林振瑋旅美逐夢 最想感謝的人是郭泓志

文化大學投手林振瑋確定加盟紅雀隊，成為隊史第一位台灣球員，他也向舅舅郭泓志表達感謝，「未來我會更加努力，不會辜負他的期待...

MLB／6月MVP還有誰？大谷獲獎「大送小」把單周也包了

大聯盟6月MVP放榜，單月狂射15發全壘打的大谷翔平無意外在美聯上榜，同日還把上禮拜的單周最佳球員也帶回家，得獎「買大送...

MLB／簽約金50+4萬美元情定紅雀 林振瑋忍痛放棄亞運機會

文化大學王牌林振瑋在本日宣布，將以簽約金50萬美元外加4萬獎學元，情定聖路易斯。他先前一度將加入亞運培訓隊，但為了大聯盟夢，選擇前往美國打夏季聯盟，自己也說在賽季期間才與紅雀有共識。 林振瑋一度

MLB／道奇衰運纏身 被皇家打爆克蕭還可能進傷兵名單

去年狂掃111勝的道奇本季走得並不順遂，投手戰力的不足是最大原因。今天以9:1大比分落敗給聯盟倒數第二的皇家後，也確定輸掉了這個系列賽。除此之外，上週「書僮」克蕭（Clayton Kershaw）先發

MLB／大都會球迷從3.6公尺看台摔傷 鼻子噴血竟回球場觀戰

大都會隊今天在紐約主場對巨人隊進行3連戰最後一戰，比賽進行到5局下，一名球迷突然從外野看台摔落，造成比賽中斷，最誇張是他...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦