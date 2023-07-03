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MLB／第31轟！大谷距個人明星賽前最多轟 只差2發

MLB／洋基教頭布恩被趕樂此不疲？遭驅逐5次最多還輸球

聯合報／ 記者藍宗標／即時報導
洋基總教練布恩（Aaron Boone，右）向主審抗議好球帶，結果遭驅逐出場。 美聯社
洋基總教練布恩（Aaron Boone，右）向主審抗議好球帶，結果遭驅逐出場。 美聯社

洋基隊作客聖路易，今天對紅雀隊進行3連戰最後一戰，也是雙方本季最後一次交手，現場湧進爆滿44676名球迷，洋基總教練布恩（Aaron Boone）3局上不滿好壞球判決，在場邊抗議後遭主審趕出場，已是本季第5次被驅逐，洋基終場1：5落敗，以1勝2敗輸掉系列賽。

洋基3局上2出局時，托瑞斯（Gleyber Torres）正在打擊，布恩卻在休息區碎碎念，不滿前一棒勒梅休（DJ LeMahieu）有一球偏高，主審梅澤爾（Dan Merzel）卻判好球；布恩遭制止後，嘴巴沒有停下來，梅澤爾直接揮手將他驅逐出場。

布恩賽後解釋，勒梅休本來有機會保送，形成1出局一、二壘人，是這場比賽關鍵時刻，才會大聲抗議好球帶。

他從2018年起接任洋基總教練，已經被趕出場31次，在現役教頭排名第6，遭驅逐最多次是遊騎兵隊總教練波奇（Bruce Bochy），在大聯盟領軍26年累積80次。

布恩去年被趕9次已是該季最多，其他總教練都未超過5次，本季再度排名第一，今天賽後還說：「梅澤爾是非常出色的年輕裁判，我真的這麼認為。」

洋基王牌投手柯爾（Gerrit Cole）先發6局，被揮出6支安打，失兩分吞敗；他在開季7連勝後，最近5場先發投出1勝2敗；去年交易大限前遭洋基換到紅雀的蒙哥馬利（Jordan Montgomery），投6.2局只被揮出兩支安打，失1分非自責，擊敗老東家奪勝。

洋基 勒梅休 柯爾 紅雀

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