MiLB／林昱珉先發7局無失分飆10K 奪本季首勝

美職小聯盟響尾蛇隊高階1A台灣投手林昱珉今天先發投7局沒有失分，且飆出10次三振，奪下本季首勝；海盜隊2A的鄭宗哲有1安打演出，費城人隊高階1A的李灝宇則演出猛打賞。

響尾蛇隊高階1A今天與天使隊高階1A交手的賽事，林昱珉擔任先發投手，前3局演出9上9下，各飆出2次三振；4局下一開始雖然投出保送，不過讓下一棒擊出雙殺打，接著出現觸身球，但最後讓打者擊出高飛球出局；5局下雖被敲1支二壘安打，不過3個出局數都是飆三振解決。

6局下1出局後，林昱珉雖然被敲安打，不過打者在二壘前出局，7局下續投，被敲出2支安打後，仍用三振及雙殺解危；總計林昱珉用96球主投7局，為美職生涯最長投球局數，僅被敲4支安打，飆出10次三振，無失分演出優質先發。最後球隊以6比0獲勝，林昱珉奪本季首勝，目前防禦率僅2.59。

另外，今天海盜隊2A層級的比賽，鄭宗哲先發打第7棒、擔任游擊手，在4局上第2打席時就敲出一壘安打，送隊友到三壘；總計鄭宗哲4打數敲出1支安打，升上2A之後的第3支安打出現，打擊率慢慢回升，目前在2A打擊率1成03。

費城人隊高階1A的李灝宇今天先發擔任開路先鋒、守二壘，1局上就敲出一壘安打，隨後盜向二壘，最後也回本壘得分，5局上更是敲出二壘安打，9局上再敲安打；總計李灝宇5打數演出3安猛打賞，還演出盜壘，目前打擊率2成76。