MLB／大谷要把彈藥留在例行賽 教頭：他打算拒絕全壘打大賽

大谷翔平今年將以先發指定打擊參戰全明星賽，是否會登板投球？天使總教練尼文（Phil Nevin）這回仍選擇全權交給大谷自己決定，「如果他想投，我不會說不行。」至於全壘打大賽，尼文透露：「我想他已經準備好要拒絕了」。

今年將是大谷連續第3年參與明星賽，首年秀「雙刀」，去年則因要負責下半季首場先發並未登板投球，僅以「單刀」亮相，本季會以哪種模式參戰也備受矚目。

尼文對此並不干涉，他表示，「就像我在經典賽時說的，這是個特別的時刻，如果他想投球，我不會說不。」

大谷先前曾在訪問中透露婉拒全壘打大賽的念頭，尼文今天也進一步指出，「我不知道他說了沒，但我想他已經準備好要拒絕了。」

尼文表示，全壘打大賽很有趣也很有看頭，但確實看過許多選手在參加後下半季表現下滑，「不論他是否要參加，我都會全力支持，我知道他會好好照顧自己，只是全壘打大賽確實是讓我比較緊張一點。」大谷考慮到接下來天使的季後賽卡位戰，有意將彈藥留在例行賽，