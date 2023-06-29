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MLB／接捕赫曼完全比賽齊載入史冊 東岡：我只是一名乘客
洋基投手赫曼（Domingo German）在今天完成大聯盟史上第24場、洋基隊史第4場的完全比賽，這也讓與他搭檔的捕手東岡（Kyle Higashioka）一同被載入青史，他賽後也直言赫曼在回歸後的前幾場比賽表現並不穩定，但今天狀況卻是截然不同。
東岡在今天成為繼貝拉（Yogi Berra）、吉拉迪（Joe Girardi）和普沙達（Jorge Posada）後，洋基隊史第4位接下完全比賽的捕手，且在前年他也才剛與克魯柏（Corey Kluber）合作完成了一場無安打比賽。
對於赫曼在遭到禁賽歸隊後的前幾場比賽表現相當不穩定，前一次登板甚至還失掉了10分，但東岡也直言今天的赫曼確實很不一樣，「我很高興看到他反彈，尤其是他是在經歷了幾次艱難的開局後，看到他重新回到正軌並度過這樣的夜晚，我真的很開心。」
東岡直言，赫曼今天的曲球表現讓他充滿了自信，其中在他三振的9名打者中有8位是遭到曲球解決，「我只是這趟航班的乘客，我們制定了一些計畫，而他對自己的投球充滿了自信，對於能夠參與其中我感到相當幸運。」
27 up, 27 down!— MLB Network (@MLBNetwork) June 29, 2023
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