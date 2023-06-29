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MiLB／陳柏毓6.2局優質先發 惜吞本季第5敗

中央社／ 台北29日電
海盜隊高階1A的陳柏毓今天先發登板，投6.2局受到失誤連累，掉6分（3責失）吞敗。截圖自推特
海盜隊高階1A的陳柏毓今天先發登板，投6.2局受到失誤連累，掉6分（3責失）吞敗。截圖自推特

海盜隊高階1A的陳柏毓今天先發登板，投6.2局受到失誤連累，掉6分（3責失）吞敗。

海盜隊高階1A的賽事，陳柏毓擔任對戰遊騎兵隊高階1A的先發投手，1局下演出3上3下，2局下遭轟一發陽春砲掉分，再被敲安打，不過飆出三振後，讓打者擊出雙殺打，沒有擴大失分。

陳柏毓在第3局回穩連解決3名打者，不過4局下遭敲二壘安打，再投出保送後，隊友發生失誤掉1分，之後又被敲1打點一壘打及2打點三壘打；5局下陳柏毓演出3上3下後，第6局投出2次保送，再被敲安打掉1分。

總計陳柏毓主投6.2局被敲7支安打，投出3次保送，送出6次三振，失掉6分但僅含3責失，演出優質先發。不過最後海盜隊高階1A以2比6落敗，陳柏毓吞下本季第5敗，目前防禦率4.31。

海盜 陳柏毓

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