MLB／美聯MVP穩了？運彩下修大谷賠率 押100只能賺7美元

天使隊「二刀流」大谷翔平昨天史詩級的表現，投6.1局10K加上單場雙響砲，讓運彩公司不得不修正美聯MVP賠率，賭大谷翔平拿MVP的賠率已經低到僅1.07，第二名的席格（Corey Seager）是36，完全不在同個級別。

賠率1.07代表下注100美元只會賺到7美元，36則是下100美元可以賺到3500美元，根據「Yahoo Sports」報導，目前美國運彩公司「BetMGM」開出的美聯MVP賭盤，對大谷翔平的看好度就是這麼高。

文中指出，運動賽事MVP的賠率在上半季還沒打完時就掉到這麼低，十分罕見，原因是大谷翔平今年確實展現歷史級別的成績，加上也無顯著競爭者，去年MVP賈吉（Aaron Judge）如今還在傷兵名單。

今年開季大谷翔平的賠率是3，之後逐步下修，原因當然是賭客們的看好度，目前美聯MVP下注量有42.8%都押注在大谷身上。

雖然球季還有一大半要走，也可能有其他人突然繳出火燙表現，大谷翔平的賠率還會調整，但「Yahoo Sports」認為，美聯MVP的競爭似乎已經提前底定。