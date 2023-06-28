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MLB／張育成手傷復原有進展 本周可望展開復健賽

中央社／ 洛杉磯27日專電
台灣好手張育成的手傷復原有進展，近日進行打擊練習，預計這週可望在小聯盟比賽。 法新社
台灣好手張育成的手傷復原有進展，近日進行打擊練習，預計這週可望在小聯盟比賽。 法新社

美國職棒波士頓紅襪官網消息指出，台灣好手張育成的手傷復原有進展，近日進行打擊練習，預計這週可望在小聯盟比賽。

紅襪總教練柯拉（Alex Cora）今天說，張育成這幾天都在揮棒練打，再過幾天就可以參與小聯盟的復健賽。

張育成因為左手腕的鉤骨骨折、開刀治療，4月25日進入傷兵名單，缺陣大聯盟已經2個月。

張育成經過開刀養傷，原本在5月下旬準備復出，兩度在小聯盟比賽，但受傷部位仍有酸痛感覺而中止比賽。他於5月26日在2A出賽1場，6月6日至8日在3A出賽3場。

張育成最近連2天透過社群媒體分享他的復健活動，包括在戶外的游擊區接滾地球，以及在室內練習場進行打擊練習的影片。他表示，最近都到波士頓大學的場地練球。

如果一切順利，張育成在小聯盟比賽找回擊球手感之後，紅襪官網預估他在7月初能夠回歸大聯盟。

張育成 小聯盟

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