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MLB／歐提茲300萬項練掉進倫敦下水道 只用1道菜時間找回

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
「老爹」歐提茲幸運找回鑽石項鍊。 路透社
「老爹」歐提茲幸運找回鑽石項鍊。 路透社

大聯盟結束英國倫敦系列賽，轉播團隊成員之一的「老爹」歐提茲David Ortiz）跟著「快閃」，他在此行留下最難忘的回憶，可能與他脖子上那條價值10萬美元（約台幣308.6萬元）的鑽石項鍊有關。

一同前去英國為FOX轉播的記者羅森索（Ken Rosenthal）報導這則趣聞，當天他們要去與FOX餐敘，正在飯店房口準備跨進車裡時，歐提茲的項鍊冷不防從他的脖子上鬆脫，一溜煙滑進了下水道，歐提茲當下罵了很大一聲髒話。

「我看著那金屬蓋，感覺像是從都鐸王朝就密封至今，雖然下水道滿淺的，但我當時覺得歐提茲再也不可能拿回他的項鍊。」羅森索傳神描寫著，「真是愚蠢的我。」

一行人照著原定計畫去吃晚餐，第一道菜才剛上，飯店已經傳訊息給歐提茲，通知他已經打開蓋子、把項鍊「釣」上來了，還傳了影片證明，歐提茲則是得意洋洋與在場人士分享。

歐提茲隔天也在轉播中分享這樁插曲，他堅信這位幫他撿回項鍊的飯店人員，是自己的多明尼加同胞；同台的「A-Rod」羅德里奎茲（Alex Rodriguez）開玩笑說，歐提茲應該只給了這位職員50美分小費，歐提茲則說自己絕對了是給了很大、很大一筆錢，「他幫我省了10萬美元欸！」

歐提茲 Alex Rodriguez David Ortiz

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