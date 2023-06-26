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MLB／大谷三壘打救不了天使 3連戰狂攻32分竟然只拿1勝

聯合報／ 記者藍宗標／即時報導
大谷翔平6局敲出帶有打點的長打，自己也一路狂奔上三壘。 路透社
大谷翔平6局敲出帶有打點的長打，自己也一路狂奔上三壘。 路透社

天使隊作客丹佛，今天對洛磯隊進行3連戰最後一戰，大谷翔平4打數2安打，6局上揮出中外野方向三壘打，攻下全隊第1分，但天使一路落後，終場以3：4落敗，輸掉這次系列賽。

天使昨天出現28支安打，包括5支全壘打，以25：1狂電洛磯，今天最大攻勢出現在6局上，大谷本季第4支三壘打攻下1分，再靠隊友高飛犧牲打跑回第2分，無法改變戰局，本季對戰洛磯1勝2敗結束。

天使這3場比賽一共攻下32分（前天首戰4：7），讓洛磯拿下12分，結局竟是勝少敗多，寫下罕見紀錄；大谷3戰合計16支6，包括全壘打、三壘打、二壘打各1支，每場比賽都有安打、打點、得分，本季25轟仍居大聯盟榜首。

大聯盟官網指出，天使昨天28安、得25分、贏對手24分都是隊史新紀錄，今天得點圈有人時6支2、留下6個殘壘，無法複製勝利。

天使成為史上第2支系列賽得分超過對手20分、對戰卻無法占優勢的球隊，前一隊是1897年芝加哥小馬隊（Chicago Colts），在3連戰對路易斯維爾上校隊（Louisville Colonels）45：22，領先23分同樣1勝2敗。

「棒球就是這樣。」天使總教練尼文（Phil Nevin）表示，昨天攻勢非常猛烈，但前天、今天留下太多殘壘，這 就是只有1勝2敗的原因。

天使明天重返洛杉磯主場，對白襪隊進行4連戰，大谷將在後天第2戰登板先發，挑戰本季第7勝，目前戰績6勝3敗、防禦率3.13。

天使 洛磯 大谷翔平

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