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MLB／天使25分轟炸洛磯狂刷百年紀錄 大谷獨自寂寞

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
天使隊單場得分創隊史新高，但大谷翔平只有1安打。美聯社
天使隊單場得分創隊史新高，但大谷翔平只有1安打。美聯社

天使隊今天靠著2波大局、全場28支安打以25：1擊敗洛磯隊，創下隊史單場得分、安打數新高，其中3局上4轟攻下13分則追平兩項隊史紀錄，前4局就拿下23分更是大聯盟近101年以來最高。

天使2局上先攻下2分，3局上從楚奧特（Mike Trout）、朱力（Brandon Drury）、泰斯（Matt Thaiss）連3打席「背靠背靠背」開轟，開啟單局10安打、4轟、13分攻勢，最後1支安打是莫尼亞克（Mickey Moniak）的兩分砲。

楚奧特是第2球開轟，朱力、泰斯則都是第1球就揮棒，有趣的是，大聯盟前一次出現連3球開轟的「背靠背靠背」全壘打，是2020年9月17日（美國時間）的洋基隊，當時的苦主跟今天一樣都是安德森（Chase Anderson）。

這是天使隊史第3次單局攻下13分，前兩次是在1997年5月12日對白襪隊第7局、1978年9月14日對遊騎兵隊第9局；單局4轟則是隊史第2次，前一次是2000年5月28日對皇家隊第5局。

4局上天使隊又啟動大局，7支安打包含佛列契（David Fletcher）的三分砲，單局攻下8分，這兩局內就攻下21分，追平大聯盟紀錄，過去連續兩局合計攻下21分的是1894年6月6日海盜隊（3加4局），已經是129年前的事。

天使前4局就攻下23分，是大聯盟史上第3高，第1名是1922年8月25日小熊隊的25分，第2名1894年6月6日海盜隊的24分，天使隊刷新近百年紀錄。

天使狂轟猛炸的一天，大谷翔平獨自寂寞，在4局上的攻勢中2度出局，7打數敲出1安打、1分打點，有2次三振，以及8局上的雙殺打，打擊率為2成94。

除了大谷以外，天使隊先發打者都有單場至少2安演出，其中莫尼亞克、瑞佛洛（Hunter Renfroe）單場5支安打最多。

天使 大聯盟

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