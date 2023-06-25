快訊

四海幫咪哥為母訓斥太子爺蔣孝文 香港三大黑幫大老來台弔唁

退撫基金23年後恐用罄 官員坦言：年改未達理想目標

擊倒三星？全球首位開箱Google Pixel Fold 讚「摺疊機可完全展開」讓鐵粉想買了

MLB／本季人氣最旺比賽竟在倫敦 鈴木誠也英國初體驗有貢獻

聯合報／ 記者藍宗標／即時報導
小熊隊左外野手哈普轟出雙響砲。美聯社
小熊隊左外野手哈普轟出雙響砲。美聯社

大聯盟近4年首次、史上第2次倫敦系列賽今天開打，小熊隊左外野手哈普（Ian Happ）轟出雙響砲，吸引眾人目光，全隊14支安打包括3支全壘打，終場以9：1大勝紅雀隊，這場比賽在倫敦體育場進行，湧進爆滿54662人觀戰，締造大聯盟本季最多觀眾紀錄。

小熊、紅雀飛到倫敦進行2連戰，兩隊為了這趟英國之旅先休兵兩天，小熊日籍球星鈴木誠也首次在倫敦出賽，5次打數掛零，但4局上揮出內野滾地球、攻下1分打點，幫助小熊拉大到7：0領先，也算小有貢獻。

哈普面對紅雀41歲老將韋恩萊特（Adam Wainwright），2、3局上連續轟出陽春砲，韋恩萊特只投3局退場，被揮出11支安打，慘失7分吞敗，小熊從美國打到英國拚出4連勝。

紅雀明星一壘手、去年國聯MVP高史密特（Paul Goldschmidt）3打數1安打、攻下1分打點，成為大聯盟史上第一位在5個國家打過例行賽的球員，原本美國、加拿大、墨西哥、澳洲出賽紀錄再添一筆。

大聯盟共有17名球員至少在4個國家出賽，另有4名NBA職籃、15位NHL職業冰球選手曾在5個國家亮相，高史密特說：「以前從未想過，能在任何一個國家打大聯盟比賽，能在5國出賽真是太棒了。」

小熊隊與紅雀隊在倫敦打系列賽，首戰締造大聯盟本季最多觀眾紀錄。路透
小熊隊與紅雀隊在倫敦打系列賽，首戰締造大聯盟本季最多觀眾紀錄。路透

小熊隊 大聯盟 紅雀

延伸閱讀

2023全球宜居城市出爐！維也納再奪冠、倫敦暴跌

MLB／官網預測5大交易 紅雀高史密特、釀酒人伯恩斯入列

MLB／不死鳥折翼淪國聯墊底 官網記者建議該賣掉高史密特

MLB／鈴木誠也叫他「小氣谷」 大谷翔平：第一次聽說

相關新聞

MLB／狂！天使單局4轟攻13分 創大聯盟49年來新紀錄

天使隊今天對洛磯隊打出瘋狂大局，3局上10支安打、4轟、猛攻13分，追平隊史單局得分、最多轟兩項紀錄，前3局先發9人都有...

MLB／薛則5連勝、大都會仍是老四 蕭瓦特：老闆很支持

大都會隊作客費城，今天再戰費城人隊，38歲老將薛則（Max Scherzer）先發6局失兩分，以優質內容奪下本季第7勝，...

MLB／首談道奇護網鬆脫傷勢 賈吉韌帶撕裂難估歸隊時間

洋基隊賈吉（Aaron Judge）首次透露傷勢細節，右腳大拇指韌帶出現撕裂傷，罕見的受傷部位讓他的歸隊時間難以評估，恐...

MLB／皇家萊爾斯史上最慘踩剎車 揮別開季15場先發未勝

皇家隊右投萊爾斯（Jordan Lyles）終於拿到勝投了，而且還是擊敗大聯盟戰績最好的光芒隊。

MLB／勇士歐森24轟只差大谷1轟 紅人終止近66年最長12連勝

勇士隊今天火力全開，全場揮出14支安打，包括4支全壘打，以7：6擊敗紅人隊，也讓紅人在主場幾乎爆滿43498名球迷前，終...

MiLB／潘文輝飆速158公里救援成功 李灝宇繳雙安連4戰敲安

旅美費城人隊小聯盟1A投手潘文輝今天後援登板，投2局飆出5次三振，最快球速158公里、拿下救援成功；費城人隊高階1A野手...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦