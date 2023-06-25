MLB／本季人氣最旺比賽竟在倫敦 鈴木誠也英國初體驗有貢獻

大聯盟近4年首次、史上第2次倫敦系列賽今天開打，小熊隊左外野手哈普（Ian Happ）轟出雙響砲，吸引眾人目光，全隊14支安打包括3支全壘打，終場以9：1大勝紅雀隊，這場比賽在倫敦體育場進行，湧進爆滿54662人觀戰，締造大聯盟本季最多觀眾紀錄。

小熊、紅雀飛到倫敦進行2連戰，兩隊為了這趟英國之旅先休兵兩天，小熊日籍球星鈴木誠也首次在倫敦出賽，5次打數掛零，但4局上揮出內野滾地球、攻下1分打點，幫助小熊拉大到7：0領先，也算小有貢獻。

哈普面對紅雀41歲老將韋恩萊特（Adam Wainwright），2、3局上連續轟出陽春砲，韋恩萊特只投3局退場，被揮出11支安打，慘失7分吞敗，小熊從美國打到英國拚出4連勝。

紅雀明星一壘手、去年國聯MVP高史密特（Paul Goldschmidt）3打數1安打、攻下1分打點，成為大聯盟史上第一位在5個國家打過例行賽的球員，原本美國、加拿大、墨西哥、澳洲出賽紀錄再添一筆。