MLB／皇家萊爾斯史上最慘踩剎車 揮別開季15場先發未勝

皇家隊右投萊爾斯（Jordan Lyles）終於拿到勝投了，而且還是擊敗大聯盟戰績最好的光芒隊。

皇家作客佛州帕帕灣，萊爾斯今天在4連戰第3戰登板，用75球完成6局任務，在8：4領先時退場，兩名後援投手最後3局完全未被揮出安打，皇家終場9：4獲勝，萊爾斯開季連續15場先發未奪勝紀錄終於結束，也中斷11連敗。

萊爾斯前兩局各失兩分，陷入0：4落後，皇家3、4局上打爆光芒先發投手奇里諾斯（Yonny Chirinos），狂攻7分奠定勝基。

萊爾斯先發6局被揮出8支安打、失4分全是自責分，在隊友火力掩護下，本季首勝終於到手，戰績1勝11敗、防禦率6.68，皇家總教練奎特拉羅（Matt Quatraro）說：「他在賽後走出休息區時，臉上掛著燦爛笑容。」

這位32歲老將去年效力金鶯隊，投出12勝11敗、防禦率4.42，最後一勝是10月1日擊敗洋基隊，不料改披皇家球衣後，投了快3個月才嘗到勝投滋味；ESPN指出，開季連續15場先發未勝，不管美聯、國聯都是史上最慘紀錄。

皇家對大聯盟龍頭光芒3戰搶下2勝，萊爾斯本季首勝也開張，賽後還被隊友小虧一下，他說：「感覺真的非常好，更重要是團隊表現出色，各方面都取得勝利。」

光芒戰績53勝27敗穩居榜首，但最近12場比賽輸了7場，其中4場輸給大聯盟績最爛的運動家、皇家。