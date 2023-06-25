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MiLB／潘文輝飆速158公里救援成功 李灝宇繳雙安連4戰敲安

中央社／ 台北25日電
旅美費城人隊小聯盟1A投手潘文輝今天後援登板，投2局飆出5次三振，最快球速158公里、拿下救援成功。 截圖自潘文輝粉絲團
旅美費城人隊小聯盟1A投手潘文輝今天後援登板，投2局飆出5次三振，最快球速158公里、拿下救援成功。 截圖自潘文輝粉絲團

旅美費城人小聯盟1A投手潘文輝今天後援登板，投2局飆出5次三振，最快球速158公里、拿下救援成功；費城人隊高階1A野手李灝宇維持好手感，單場2安1打點1盜、連4戰出賽敲安。

美國職棒小聯盟賽事費城人隊1A今天與多倫多藍鳥隊1A交手，兩隊7局打完，費城人隊3比2領先，費城人隊8局上再拿2分保險分。

費城人隊8局下換上台灣投手潘文輝後援登板，潘文輝2人出局後被敲出安打，但接著三振化解失分危機，9局下連飆3次三振、替球隊守住勝利。

潘文輝今天總計用29球投2局，僅被敲出1支安打，投出5次三振，沒有四壞保送、無失分，最快球速158公里，球隊以5比2拿勝，潘文輝拿下救援成功，賽後防禦率1.54。

費城人隊高階1A今天與亞特蘭大勇士隊高階1A交手，費城人隊李灝宇先發打1棒、守二壘，李灝宇1局下敲出右外野方向平飛球出局，3局下敲出中外野方向飛球出局。

5局下費城人隊1比2落後、壘上有人時，李灝宇敲出二壘打送回球隊追平分，7局下敲出三壘方向內野飛球出局，9局下敲出個人單場第2安、盜上二壘，為個人本季第9盜。

李灝宇今天總計5打數敲出2支安打，貢獻1分打點、有1得分，還有1次盜壘成功，賽後打擊率2成70；費城人隊終場以4比3拿下勝利。

費城人 潘文輝 李灝宇 小聯盟

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