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MLB／看楚奧特搞丟Pitch Com這麼有趣？大谷翔平笑死

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
楚奧特場上遺失物品，大谷翔平見狀笑死。圖／截圖自轉播畫面
楚奧特場上遺失物品，大谷翔平見狀笑死。圖／截圖自轉播畫面

場上的各種新鮮事，都能成為大谷翔平的樂子，今天「欣賞」楚奧特（Ｍike Trout）在場上「掉寶」，讓他笑得超開心，再度留下新梗圖。

天使、洛磯隊今天在庫爾斯球場展開3連戰，大谷翔平擔任第2棒、指定打擊，第5局敲出超前陽春砲，是他生涯首度在庫爾斯球場開轟，這一棒也達成日美通算200轟，分別為大聯盟152轟、日本職棒48轟。

有趣畫面出現在4局上，楚奧特的Pitch Com疑似遺落在中外野，出動球僮幫忙大海撈針，而大谷人在休息室裡笑死，連轉播單位都剪輯影片，留言寫著：「大谷超開心」。

球僮在外野找東西的畫面罕見，球迷起初不解到底掉了什麼，納悶「是有什麼生物嗎？」也有人留言：「我相信楚奧特是掉了婚戒」、「楚奧特的鑰匙掉了」、「協尋啟事，找到楚奧特Pitch Com的人，請帶著分數支援前來科羅拉多」。

大谷翔平狂笑。 截自推特
大谷翔平狂笑。 截自推特

楚奧特 大谷翔平 天使

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